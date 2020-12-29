شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تنفيذ 18 مشروعًا في الموانئ باستثمارات مليار جنيه خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير الحصاد السنوي لوزارة النقل، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل البحري بلغ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 18 مشروعاً استثمارياً بميناء دمياط، بتكلفة 1.03 مليار جنيه، كما تم بناء وتوريد قاطرتين بحريتين بموانئ البحر الأحمر بتكلفة بلغت 514 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ 5 مشروعات لتطوير ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 501.3 مليون دولار و10.1 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 3 مشروعات تطوير بمينائي شرق وغرب بورسعيد بتكلفة 8.3 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ 6 مشروعات لتطوير موانئ الأدبية والطور والعريش.