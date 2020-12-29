شكرا لقرائتكم خبر عن «كفر الشيخ» تشهد حملات تطهير وتعقيم في الهيئات والمستشفيات للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكل المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام الوحدة المحلية بالمدينة، وكذا رش وتطهير وحدة التضامن الاجتماعي بقرية ابشان، وذلك بالتنسيق مع وحدة الملاريا.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على اعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية، والمنشآت الخدمية، ومكتب البريد، ومجمع سيارات الاجرة بالمدينة، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمساجد والمدارس والشوارع ووجهات المنازل والمحلات التجارية بقرية السحايت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذا بالمصالح الحكومية، والمدارس بالمدينة والقري، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق.

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، والمساجد ومجمع سيارات الأجرة بالمدينة، وكذا بقرية الحصة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمصالح الحكومية، والشوارع بقرى منشأة عباس، والورق والروضة، وكذا الرش والتعقيم بشوارع قرية القن، ومدرسة القن الابتدائية، بالإضافة إلى رش والتطهير بالشوارع والمدارس بقرية باز البحرية، فضلاً عن تطهير وتعقيم مكتب البريد والوحدة الصحية بالقصابى، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذا بالمنشآت الحكومية، والمدارس بالمدينة والقرى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.