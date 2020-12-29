شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد رصف طريق البر الغربى والشرقى لجسر ترعة المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق البر الغربى لجسر ترعة المريوطية بحى الهرم والبالغ طوله 3 كم وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ، وشدد على إنشاء بالوعات صرف للأمطار بالطريق وعلى الجانبين مع سرعه الإنتهاء من كافه أعمال تحويلات المرافق المتبقية ببعض القطاعات بالطريق لاستكمال الرصف والتطوير وفقا للجدول الزمنى المحدد للأعمال .

كما حرص راشد على متابعة أعمال استكمال رصف ووضع الطبقة الرابطة بالبر الشرقى لجسر ترعة المريوطية والتى تم تنفيذها بدءاً من الطريق الدائرى وحتى شارع الأهرام بطول 3 كم ومتوسط عرض 20 م وذلك فى اطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق لحل الاختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات .

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحى الطالبية والمؤدى الى البر الشرقى لطريق المريوطية مؤكدا على إجراء تنسيق مرورى عام للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور نظرا لوجود كثافه فى الحركة المرورية من والى الطريق ووجود يوترن مواجه للشارع الى جانب انه سوف يشهد تزايد فى الاستخدام خاصه بعد اعمال التطوير وربطه مع طريق المريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم .

ويذكر أنه جارى إنشاء الكوبرى الرابط بين محور الرئيس محمد انور السادات ( ترسا سابقا ) ومحور اللبينى المؤدى لطريق المنصورية والذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون إحداث اى اعاقات مرورية بمنطقة المريوطية وحتى يمكن الانتهاء من المحور وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلاً لشارع الهرم.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى جاهدة فى الانتهاء من الاعمال بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال شهرين على الأكثر ليكون اضافه لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة .