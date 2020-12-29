شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم رحلة للطلاب الوافدين لمكتبة الإسكندرية تحت شعار "ادرس فى مصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى مكتبة الإسكندرية للطلاب الوافدين حيث زار الطلاب مكتبة الإسكندرية وأهم المتاحف والمزارات الموجودة بالمكتبة ومنها متحف السادات ومتاحف الرسم والخزف والحلى والفنون وغيرها من المتاحف، وذلك تحت شعار "ادرس فى مصر" و"تعرف على معالم مصر"، الذى أطلقه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الرحلة جاءت تحت رعاية الدكتور منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وإشراف الدكتور محى سامى الشباسى نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وخلال الزيارة أبدى الطلاب الوافدين سعادتهم وانبهارهم بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضارى وثقافي، وأشادوا بمكتبة الإسكندرية مؤكدين أنها صرح ثقافى غير مسبوق.

وتعد مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وتتميز بالثراء والتنوع وربط الماضى بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب فى أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام.

وفى خلال الزيارة التقط الطلاب العديد من الصور التذكارية، وبنهاية الرحلة تم عمل جولة حرة للطلاب للتعرف على اهم معالم الإسكندرية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وجوها الجميل.