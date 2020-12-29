شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 6 رحلات جوية مع السعودية لعودة الراغبين من غير أصحاب الجنسية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية، لإعادة الراغبين في العودة إلي القاهرة، وذلك في ضوء إعلان المملكة تعليق الرحلات الجوية إلي مطاراتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتسير مصر للطيران، اليوم، 6 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة بمعدل رحلة واحدة إلي المدينة و3 رحلات إلي جدة ورحلتين الدمام، لإعادة الراغبين في العودة إلي القاهرة، وذلك وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وأعلنت مصر للطيران، عن تشغيل رحلاتها الجوية اليوم، إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن ، الدمام، دوالا، باريس، امستردام ، موسكو، اثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، عمان، البحرين ، المدينة المنورة، نيروبي، اديس ابابا، جدة، اربيل، و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى، بإجمالي 55 رحلة جوية تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 520‪1 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.