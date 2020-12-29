شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تواصل تحدى المجتمع الدولى.. أوغلو: لا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو تحدى المجتمع الدولى الذى أجمع على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا للوصول لحل سياسى يرضى جميع أطراف الأزمة، حيث أكد أن بلاده ليست مستعدة لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف الليبى.

وزعم وزير الخارجية التركى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجى لافروف، فى منتجع سوتشى الروسى اليوم الثلاثاء، أن الوجود التركي في ليبيا جاء وفقا اتفاقيات، معلقا: ولا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج".