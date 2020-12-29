شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ليبية: هبوط طائرتى شحن عسكرى قادمتين من تركيا بقاعدة الوطية غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم، الثلاثاء، هبوط طائرتى شحن عسكرى قادمتين من تركيا في قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد.

وأشار الإعلام الليبى إلى أن أنقرة نقلت إلى ليبيا بطاريات صواريخ من طراز "هوك"، ورادار ثلاثي الأبعاد.

إلى ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن معلومات تؤكد نية تركيا إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا مطلع عام 2021 القادم، أي بعد أيام من الآن.

وذكر المرصد السوري عبر موقعه الرسمي، أن “تركيا أوقفت منذ منتصف نوفمبر الماضي عودة من تم إرسالهم سابقاً وذلك رغم استمرار مفاوضات الحل السياسي بعد الاتفاق الليبي – الليبي على وقف إطلاق النار”.

جدير بالذكر أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، قالت إنها عقدت، أمس الإثنين، الاجتماع الثانى للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، والذى تركز على مناقشة القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية، فى بيان لها، إن الاجتماع الثانى للجنة القانونية يأتى متابعةً لأعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى، مشيرة إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضافت البعثة، أن السايح استعرض خلال الاجتماع إجراءات بناء القدرات فى المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المخطط إجراؤه فى 24 ديسمبر 2021، بناء على التشريعات الانتخابية التى ستُقر فى الفترة المقبلة.