شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إغلاق المخابز حال عدم تسديد تكلفة التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى العمل بالغاز الطبيعى. وكانت شائعات قد ترددت مؤخرا عن اتخاذ الحكومة قرار بإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعى.

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