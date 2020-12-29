الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة.. أخبار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

أمين عام مجلس النواب يؤكد جاهزية البرلمان لعقد جلسته الافتتاحية 10 يناير

أكد أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، جاهزية مجلس النواب للانعقاد في جلسته الافتتاحية بدءاً من 10 يناير 2021، لافتاً إلى أن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

بصيرة: 78% من المصريين متفائلين بـ2021.. و82% يثمنون تعامل الحكومة مع كورونا

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، استطلاع رأى تليفونى حول توقعات المصريين للعام الجديد فى وجود فيروس كوفيد-19، بمناسبة انتهاء العام الميلادي 2020.

الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

الصحة تعلن فحص 11 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و 33 ألفًا و 255 امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

وزيرة التضامن تعلن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة

اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التى تواجههم، وسبل دمجهم فى المجتمع، حيث أكدت أنه سيتم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوى الإعاقة طبقاً لما ورد فى الدستور المصرى 2014، وروعى ذلك فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة فى ديسمبر 2018.

الأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة.

طاهر طاهر يغيب عن الأهلى أمام وادى دجلة

تاكد غياب طاه رطاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادى دجلة يوم الجمعة 1/ 1 / 2021 فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز ، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

نقل 4 ألمانيين إلى المستشفى بعد تلقى جرعة زائدة من لقاح فايزر

تلقى 8 عمال فى دار رعاية فى شترالسوند فى مدينة فوربومرن - روجين الألمانية جرعات كبيرة من لقاح BioNTech-Pfizer ما تسبب فى ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا على 4 من العمال.

السفير الصينى بالقاهرة: برنامج الإصلاح المصرى ساهم فى تخفيف آثار جائحة كورونا

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهم فى تخفيف آثار جائحة كورونا.

شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الى الأحد 3 يناير 2021

الصحة تكشف أنواع تقنيات إنتاج اللقاحات فى العالم.. اعرف التفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من التقنيات التى تستخدم لإنتاج اللقاحات فى العالم منها ما هو تقليدى ومنها ما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسيين وهم

سحلتها السيارة 4 كيلومتر.. بث مباشر من داخل منزل ضحية حادث دهس مدينة نصر

التقى ”الخليج 365” بأسرة الفتاة التى سحلتها السيارة 4 كيلو متر بمدينة نصر، وتوفيت في حادث تصادم سيارة تقودها فتاة بسرعة جنونية، أسفر عن وفاة الضحية إثر إصابتها "بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى وكدمات فى بعض جسدها".

إحالة أوراق 4 متهمين بقتل شخص لسرقة دراجته البخارية فى الشرقية للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بإحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى نحوهم، لاتهامهم بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية، وتحديد جلسة 23 من شهر فبراير المقبل، للنطق بالحكم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وبحضور مصطفى عيسي، وكيل النيابة، وسكرتارية نبيل شكرى.

الأرصاد: صور للأقمار الصناعية تظهر تكون الشبورة الكثيفة أعلى الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحرى وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحرى .

بالأسماء.. 86 نائبا فى ضيافة البرلمان بآخر أيام استقبال النواب الجدد

تختتم الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزى، اليوم الثلاثاء، أخر حفلات استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، وذلك باستقبال نواب 12 محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبًا.

شوارع إيطاليا تتزين بالثلوج فى عيد الميلاد.. فيديو وصور

تزينت إيطاليا بالثلوج فى احتفالات عيد الميلاد، وعلى الرغم من ان شكل الثلوج فى جميع أنحاء إيطاليا رائع إلا أنه ترتب عليه صعوبات مرورية فى ميلان ولومبارديا وحتى البندقية، التى تحولت للون الأبيض ، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

رسمياً.. باريس سان جيرمان الفرنسى يعلن إقالة الألمانى توخيل

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إقالة الألمانى توماس توخيل المدير الفنى للفريق، بسبب سوء النتائج مع نادى العاصمة خلال الفترة الأخيرة، وقال النادى فى بيان رسمى "بعد تحليل متعمق لوضعه الرياضى، قرر باريس سان جيرمان إنهاء عقد توماس توخيل".