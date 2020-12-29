شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: 78% من المصريين متفائلين بـ2021.. و82% يثمنون تعامل الحكومة مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، استطلاع رأى تليفونى حول توقعات المصريين للعام الجديد فى وجود فيروس كوفيد-19، بمناسبة انتهاء العام الميلادي 2020.

وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن معظم المصريون متفائلون بالعام الجديد مقارنةً بعام 2020، حيث أظهر الاستطلاع أن 78% من المصريين يرون أن عام 2021 سيكون أفضل من عام 2020، بينما 6% يرون أنه سيكون مثل عام 2020، بينما 4% يرون أنه سيكون أسوأ من عام 2020، 12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

ويعد الشباب، أقل تفاؤلاً بالعام الجديد مقارنةً بالأعمار الأكبر، حيث يرى 69% من الشباب أن عام 2021 سيكون أفضل من 2020، مقارنةً بحوالي 80% من المصريين في الفئة العمرية 30-49 سنة، و82% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأعلى.

وعن الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلد، أجاب 9% من المستجيبين أنها سيئة، 30% يرونها متوسطة، و44% يرونها جيدة، ويرى 78% من المصريين أن سنة 2021 ستشهد تحسن اقتصادي مقارنةً بعام 2020، بينما 4% يرون أنها ستشهد صعوبات اقتصادية، و7% يعتقدون أنه لن يحدث تغير في الوضع الاقتصادي عن عام 2020، و12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد، وترتفع نسبة من يرون أن 2021 ستكون سنة تحسن اقتصادي من 72% بين الشباب من 18-19 سنة إلى 83% بين من بلغوا 50 سنة أو أعلى.

وفيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، أوضح الاستطلاع، أن هناك تفاؤل بين المصريين باللقاح، حيث أوضح سؤال عما إذا كان المستجيب على استعداد لأخذ لقاح فيروس كورونا إذا ثبت أنه آمن وفعال أن 67% من المصريين يوافقون بشدة على أخذ اللقاح، 25% موافقون، 3% غير موافقين، 4% غير موافقين على الإطلاق بينما 1% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

ووافق 82% من المصريين، على أن الحكومة تتعامل مع فيروس كورونا بشكل جيد، بينما 15% لم يوافقوا على ذلك، و3% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر 2020. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%. وقد تم إجراء الاستطلاع بتمويل ذاتي من مركز بصيرة