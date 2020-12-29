شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة كثيفة بكافة الأنحاء وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.