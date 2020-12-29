وزير الأوقاف يقرر غلق مسجد النور أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم، الثلاثاء، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه أسبوعين؛ لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وقرر وزير الأوقاف خصم عشرة أيام من كل إمام وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله- عز، وجل- بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، فطاعة- الله عز، وجل- لا تنال بمعصيته (سبحانه) في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا، وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله- عز، وجل- فليحرص على بقائها مفتوحة، من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.