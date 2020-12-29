بعد فض دور الانعقاد لمجلس النواب.. هل انتهت الحصانة البرلمانية لمرتضى منصور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذي يكمل به المجلس فصله التشريعي الأول بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

وبات السؤال: هل انتهت الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجلس الحالي، ومن بينهم مرتضى منصور؟

الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن في اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات لمصراوي، إن الدورة البرلمانية تنتهي بموعدها المحدد بانتهاء 5 سنوات ميلادية عليها، وذلك في ٩ يناير ٢٠٢١، مؤكدا أن نواب البرلمان يتمتعون بالحصانة والميزات البرلمانية حتى هذا التاريخ.

وأشار فوزي إلى أن قرار الرئيس السيسي واضح بأن المجلس ينتهي بمرور 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.​