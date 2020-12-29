أمانة "النواب" تواصل استقبال أعضاء المجلس الجدد فردي من 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021/2026 لنواب 12 محافظة وهي الفيوم، بني سويف ،المنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الأقصر ،أسوان ،الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء ،وجنوب سيناء بإجمالي ٨٦ نائبا.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم في "البهو الفرعوني" المخصص لحفل الاستقبال.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والسادة الإعلاميين.

وقال المستشار محمود فوزي، أمس، إن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، بإمكانهم الحضور في يوم آخر لاستخراج كارنيهات العضوية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار 6 أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس 100 نائب يوميا.

وأكد المستشار فوزي أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فإن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

وكانت الأمانة العامة قد وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي.

وكان المستشار محمود فوزي قد أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة أساسية ،إضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.​