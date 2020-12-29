العليا للفيروسات: 80% من مصابي كورونا لا يشعرون بأعراض.. وهذا موعد الذروة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن نحو 80% من المصابين بحالات كورونا لا يشعرون بأعراض وتكون أشبه بالأنفلونزا العادية.

وقالت وجيدة في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، أمس الاثنين، إن من أبرز المشكلات في الموجة الثانية سرعة الانتشار وانتشار المرض بين الأسر وبعضها، وظهور بعض الحالات بين الأطفال أيضا، ولكن الحالات تكون شديدة لدى الأشخاص الذي لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والأورام وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض التنفسية، هؤلاء الأشخاص يدخلون في مضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المركزة.

وأشارت إلى أنه وفقا للدراسات، فإن ذروة موجة كورونا ستكون نهاية شهر يناير المقبل 2021، وأن الأعداد لن تزيد عن 140 ألف إصابة، وإجمالي المصابين في الوقت الحالي حوالي 132 ألف إصابة.

وتابعت وجيدة: أتمنى ألا تزيد الحالات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من أجل أن تستطيع المستشفيات تقديم الخدمة الطبية لأكبر قدر ممكن من المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية في الفترة المقبلة.

ونصحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة منع التجمعات والأماكن المزدحمة قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة.

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