محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة أحد أصدقاء طفل المرور، بالحبس عام في اتهامه بالتعدي على قيم المجتمع وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة المعروفة إعلاميا بالتنمر على أحد رجال الشرطة.
ونسبت النيابة للمتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وإدارة ذلك الحساب لارتكاب تلك الجريمة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحبس عام لـ "صديق طفل المرور" لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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