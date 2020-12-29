مد أجل الحكم على 9 متهمين بقضية "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ 30 ديسمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة" المعروفة إعلاميًا بـ " الذكرى الثالثة للثورة" لجلسة غدًا الأربعاء 30 ديسمبر.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها؛ القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.