دفن جثة طفلة دهسها ميكروباص بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، واستعلمت النيابة عن حالة الضحية الأخرى التي أصيبت في الواقعة تمهيدًا للاستماع لأقوالها.
وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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