شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تدشين نظام لـ«رقمنة» أعمال لجنة المبيدات لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، وعدد من خبراء المبيدات بالمراكز البحثية التابعة للوزارة، والجامعات المصرية، وجمعية كروب لايف مصر لحماية المحاصيل، بوابة إحترافية إلكترونية عبر الإنترنت لـ«رقمنة» خدمات وأعمال اللجنة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير أعمال المعنيين بالمبيدات.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش تدشين البوابة الإلكترونية، إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتطبيق تقنيات التحول الرقمي والانتقال بالخدمات التي تقدمها الحكومة إلى نموذج عمل حديث ومبتكر يعتمد على الرقمنة والتقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنها أول لجنة مبيدات معنية بتسجيل وإدارة المبيدات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق التحول الرقمي والانتقال بالخدمات التي تقدمها إلى التقنيات الرقمية.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن رقمنة خدمات وأعمال اللجنة تؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة العمل وتبسيط وسرعة تقديم الخدمات والتواصل المباشر مع المتعاملين مع اللجنة مما يوفر الجهد والمال وسرعة الإنجاز ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من العمليات الورقية من خلال «رقمنة» النماذج والعمليات والبيانات والحد من مركزية المستندات وتجميع المعلومات العلمية والفنية بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن «رقمنة الأعمال» تؤدي إلى القضاء على الروتين الحكومي وتعقد الإجراءات والحد من الإتجار غير المشروع في المبيدات من خلال منع العبث بالمستندات والموافقات التي تصدرها اللجنة ومتابعة حركة المبيدات المستوردة والمصنعة محليًا وحماية سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات المتعاملة مع اللجنة مما يدعم الاستثمار.

وشدد «عبدالمجيد»، على أن التحول الرقمي للجنة المبيدات يساهم في دعم صناعة المبيدات المحلية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والبيانات ودعم تصدير المبيدات المصنعة محليًا من خلال إتاحة المعلومات الموثقة للمستوردين ودعم صادرات المنتجات الزراعية للأسواق العالمية من خلال التواصل مع الهيئات والجهات والجمعيات المعنية بسلامة الغذاء مثل Food Experts لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة باستخدام المبيدات على المحاصيل التصديرية في مصر.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن «رقمنة الأعمال»، يساهم في تعزيز القدرات العلمية والفنية للعاملين بلجنة مبيدات الآفات الزراعية وتمكينهم من تتبع المستندات والبيانات بسهولة وسرعة.