شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: 56% نسبة المستشفيات الخاصة من إجمالي المنظومة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، إنه في ظل الأزمة التي تمر بها المحافظة مع انتشار فيروس كورونا، ومع بدء الموجة الثانية، لابد أن يكون للمستشفيات الخاصة دور وطني تجاه الأزمة، وأن يكونوا شركاء جنبًا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي.

وقال المحافظ، الثلاثاء، خلال اجتماعه بمديري المستشفيات الخاصة، لبحث استعدادات المحافظة لأزمة كورونا والتأكيد على دورهم الوطني في المشاركة بالأزمة، إن المحافظة تصل نسبة المستشفيات الخاصة بها إلى 56% من إجمالي المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يوجد 26 مستشفى تحتوي على 1093 سريرًا، و113 سرير رعاية مركزة، مؤكدًا أنه لابد أن نوحد الصف لنمر بتلك الأزمة.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات من خلال توفير أنابيب الأكسجين ليقدموا الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة، والبعد عن المغالاه، كما سيتم تكثيف المرور الميداني على المستشفيات لضبط الأسعار، مضيفًا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشغيل تنكات الأكسجين بمستشفى الحميات، ومستشفى بنها التعليمي، وستحدث انفراجة كبيرة في عملية توفير الأكسجين، وتوفير الأسطوانات للمستشفيات الأخرى.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة وحالات الإصابة بالمحافظة.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات عن التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكل المنشآت ووسائل المواصلات والإلتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليا، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، فلا بد على المواطن أن يعي بخطورة المرحلة، ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كل الجهات الصحية، مؤكدًا توفير كل الدعم وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.

وتجدر الاشارة إلى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي 01002782373 (رقم موبايل)، خط ساحن 114.

01555573040 (واتس اب)

01119992624 (واتس اب)

01227239376 (واتس اب)

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المستشفيات الخاصة لبحث استعدادات المحافظة لازمة كورونا والتاكيد علي دورهم الوطني في المشاركة بالازمة