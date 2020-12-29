شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط العمراني» تعلن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى بعدة مناطق بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالمسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر إنه إدارة التخطيط العمرانى بالأقصر أنهت خلال عام 2020 عددًا من المهام المنوطة بها.
وأضاف «نبيل» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن لمهام تضمنت اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدن الطود وأسنا تمهيداً لإرسال الخرائط إلى الهئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الاجراءات القانونية والاعتماد من وزير الاسكان.- وفى ضوء تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 تم استلام خرائط نطاق التصالح الخاصة بالمناطق القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة حيث تم دراسة واعتماد لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تحديد حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- جارى أعداد الدراسات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لكل من قرى الشيخ عامر بمركز ومدينة القرنة، والروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية، والسلام بمركز ومدينة أرمنت.
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