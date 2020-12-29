شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية العباسية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص، الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقرية العباسية بمركز مغاغة في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بحدوث مشاجرة، بين مواطنين، بقرية العباسية بمركز مغاغة .

انتقل المقدم عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة، إلى القرية على رأس قوة، وتبين إصابة عادل عاشور حلمي، 23 سنه، وشقيقيه حلمي، 16 سنه، ومصطفي، 32 سنه، وسيد محمد السيد، 28 سنه، مقيمون جميعا بالقرية، وكشفت التحريات الاولية حدوث مشاجرة بسبب خلافات مالية .

تم القبض على طرفي الصراع، ونقل المصابين إلى مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتولت التحقيق.