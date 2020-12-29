شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: تطور جديد في واقعة فصل مصطفى شعلان.. وصابرين تروي تجربتها مع بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الإثنين، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

بروتوكولات العلاج الجديدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أوضحت دكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، الاختلافات التي طرأت على بروتوكولات العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية.

قالت «أنور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المعروض على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «تم التفرقة بين الحالات البسيطة والمتوسطة والحرجة في بروتوكولات العلاج الجديدة».

وأضافت «تقييم شدة الحالة مهم جدًا في تحديد الفرق، وتحديد البروتوكول المناسب والوقت المناسب لإعطاء الكورتيزون وغيره من المواد الهامة في العلاج، وكذلك لتحديد الإرشادات التي يتبعها الأطباء في العلاج».

صابرين تروي تفاصيل مأساوية عن إصابتها بكورونا

روت الفنانة صابرين تفاصيل تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها أصيبت رغم أنها كانت تتبع الإجراءات الاحترازية بإحكام.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، «كنت أتوقع عن غير وعي أنني لن أصاب، لذلك أنصح الجميع بالشك في الإصابة بمجرد ظهور أعراض الأنفلونزا العادية»، موضحة أن كل عائلتها وعائلة زوجها أصيبوا بالفيروس.

وأوضحت «أكتشفت إصابتي بالصدفة رغم عدم ظهور أعراض، حيث كانت زوجة أخي وأخي يشعران باختفاء حاسة الشم، الأمر الذي أصابنا بالذعر وخضعنا للفحوصات وكانت النتيجة إيجابية»، موضحة أن التعامل مع الفيروس يختلف من شخص للآخر «مالوش كتالوج».

تفاصيل واقعة فصل مصطفى شعلان من جامعة دمنهور

قال مصطفى شعلان، الطالب المفصول من جامعة دمنهور على أثر حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» عن تكدس الطلاب داخل الجامعة، أنه تم تحوليه للتحقيق أولًا ثم تم فصله لمدة عام.

وناشد «شعلان» خلال مداخلته في برنامج «الحكاية» المُذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بالتدخل لحل الأزمة.

وأوضح «لم ألجأ للمداخلة الهاتفية مع وائل الإبراشي إلا بعد عدة محاولات للتواصل مع الجامعة بشأن تقليل التكدس، إذ حاولت التوصل مع عميد الجامعة أكثر من مرة لحل المشكلة ولكن دون جدوى، كما مضى أكثر من 180 طالب على جواب تم إرساله لرئاسة الجامعة بشأن الواقعة، وتجاوبوا معنا من خلال إرسال لجنة لتقييم الوضع ولكن لم نرى نتيجة فعلية».

وأضاف «سأقدم التماس للجامعة صباح غدًا، بشأن واقعة فصلي»، مشيرًا إلى ثقته في قرارات وزير التعليم العالي لذا ناشده بالتدخل.

الخطورة الحقيقية في إصابة الأطفال بكورونا

قال دكتور أحمد شرابي استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، إن الأطفال معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل البالغين، ولكن الفرق الوحيد بين الحالتين أن الكورونا لا تسبب مضاعفات خطيرة للأطفال في أغلب الأحيان.

وأوضح «شرابي» خلال مداخلته في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن «الخطورة الحقيقية في إصابة الأطفال لا تكمن في المضاعفات بل تكمن في قدرتهم على نقل العدوى دون أن نشعر نظرًا لقلة الأعراض، خاصة وأن الأغلبية يرفضون فكرة الاشتباه بإصابة أطفالهم بكورونا ويتعاملون معهم بشكل طبيعي».

ونصح «التعامل مع أي طفل مصاب بأعراض البرد حتى وإن كانت خفيفة جدًا يجب أن يكون بحذر شديد جدًا».