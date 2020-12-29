شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة بدأت بالفعل في أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، والمقامة على مساحة 11 فدانا، وتعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، والتي تستهدف خدمة 175 ألف نسمة بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع منها قرية الواصفية والمنايف، وأبوصوير البلد، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

وأكد رئيس مياه القناة، أن من المستهدف الوصول إلى الطاقة التصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا، وتضم المحطة طلمبات مرشحة، وطلمبات مياه الغسيل، ولوحات التشغيل، ومنظومة الغسيل والروبة، ومولد – محولات، وللأعمال الاعتيادية وهي بئر توزيع، ومروقات، ومرشحات، وخزان ارضى، ومبنى الطلمبات، والمبانى الملحقة.