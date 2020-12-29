شكرا لقرائتكم خبر عن «إسنا التخصصي» تنجح في إنقاذ مسنة مصابة بتضخم في الغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر، نائب المدير، في إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة تبلغ من العمر 56 عامًا، وتم إجراء العملية بنجاح.

وضم الفريق الجراحي، الدكتور خالد عابدين، إستشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور أسامة السيد متولي، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، والدكتور محمد مختار، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، والدكتور محمود حسانين، استشاري التخدير، والدكتور ياسر محمد، مدير العمليات أخصائي التخدير، والدكتور محمد زكين أخصائي التخدير، وطاقم التمريض بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، أن نجاح العملية جاء ثمرة لجهود متواصلة من كل كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.

من جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر، نائب المدير، والدكتور ابراهيم شنقير، المدير الطبي، بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحي الشامل.