إصابة 7 أشخاص في حادث سيارتين بطرق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» في المنيا، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بتصادم السيارة رقم «1384 ى ج ر» ملاكي، بآخرى «3884 ط رن» ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» شمال مدخل البستان، بسبب الشبورة المائية، اصطدمت الأولى بالثانية من الخلف.

وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص، وهم محمد محمود قبيص، 32 سنة، وأحمد سعد مجاهد، 31 سنة، سوهاج، وحسني سعد أحمد، 40 سنة، ومحمد حسني رشاد، 33 سنة، ورشاد علي عبدالله، 60 سنة، مقيمون جميعًا بأسيوط، ومايكل سمير جندي، 36 سنة، وبيشوي مجدي قراضة، 38 سنة، سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة.