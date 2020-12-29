شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة في الشرقية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد عبدالهادى وكيل مديرية القوى العاملة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة القوى العاملة، تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير داخل المنشآت الحكومية، وكذلك المناطق الصناعية والاستثمارية كثيفة العمالة والتي تشهد وجود عدد كبير من المصانع الإنتاجية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في موجته الثانية، والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين.

أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمجهودات المحافظة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل داخل المصانع والشركات الخاصة للتأكد من إلتزامها باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لخلق بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار متابعة الجهاز التنفيذي لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية التجارية بنطاق المحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر بين المحافظة وممثلي جمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان، وبلبيس، والصالحية الجديدة، وبساتين الإسماعيلية، لتنظيم ورديات العمل داخل المصانع لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على صحة وسلامة العاملين، لضمان استمرار العمل وعدم تعطيل الإنتاج.

وأشار محافظ الشرقية إلى سعي المحافظة الدوؤب لحصر ومراجعة إعداد العمالة غير المنتظمة، وإرسال قاعدة بيانات مجددة بها لوزارة القوى العاملة، للحفاظ على حقوق هذه الفئة من العاملين وتوفير حياه كريمة لهم.