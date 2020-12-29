شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الريف المصري» و«البحث العلمي» لإقامة مزرعة نموذجية لصغار المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تنمية القدرات الفنية الزراعية لصغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان.

وقررت شركة تنمية الريف المصري الجديد تخصيص قطعة أرض بموجب هذا البروتوكول على مساحة 50 فدانًا مزودة ببئر جوفي بمنطقة المغرة، لإقامة مزرعة بحثية نموذجية للتطبيقات الزراعية بالأراضي الصحراوية والإرشاد الزراعى للمستفيدين من أراضي «الريف المصري الجديد»، تقام بخبرات وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بهدف نشر الوعى بين صغار المزارعين والشباب عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، لرفع الإنتاج كمًا ونوعًا.

من جانبه، قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، في كلمته خلال اللقاء، إن هذا البروتوكول يهدف لإمداد صغار المزارعين بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية في مجال الزراعة، واطلاعهم على أفضل المحاصيل البستانية التي يمكن زراعتها في الأراضى المخصصة لهم، فضلاً عن إقامة الحقول التجريبية والإرشادية لصغار المزارعين من المنتفعين بأراضي المشروع.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري أن هذا التعاون يتسق مع رؤية «الريف المصري الجديد» في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومى الـ1.5 مليون فدان، لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارات.

وأشار «عبدالوهاب» إلى حرص الشركة على تقديم كل الدعم اللازم لتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري الجديد أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

وشدد «عبدالوهاب»، على أن التعاون بين شركة الريف المصري وأكاديمية البحث العلمي يهدف إلى العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرة دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادة زراعية الكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي «الريف المصري الجديد»، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.

بروتوكول تعاون بين «الريف المصري» وأكاديمية البحث العلمي

بروتوكول تعاون بين «الريف المصري» وأكاديمية البحث العلمي