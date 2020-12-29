شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة تتسبب في مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الشبورة المائية، في غلق الطرق السريعة بمحافظة المنيا، من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب اختفاء الرؤية أمام قائدي السيارات والمركبات، المتجه شمال وجنوب الصعيد، وداخل المدن والقرى بالمحافظة .

ورصدت غرف العمليات بالوحدات المحلية، مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حوادث تصادم، بينها إصابة 7 أشخاص، شمال البستان بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» ومصرع شخص وإصابة أخر، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق صفط الشرقية بمركز المنيا .

من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة الحرص واليقظة، خلال القيادة، نتيجة التقلبات المناخية.