شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة العريش التعليمية تواصل تفقد المدارس لمتابعة انتظام الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت منى أبو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، يرافقها عز عزازي، وكيل الإدارة، تفقد مدارس العريش، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة على مستوى مدارس الإدارة.

وقامت مدير الإدارة، ووكيل الإدارة، بزيارة مدرسة الشهيد شريف محمد حسين الابتدائية «آل ياسر سابقًا»، وحضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية.

وعقب طابور الصباح، قامت أبو المعاطي، وعزازي، بمتابعة انتظام الدراسة بالفصول التعليمية، ومتابعة شرح المواد الدراسية وانتظام المعلمين والحصص التعليمية.

وشددت مدير الإدارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من إجراءات السلامة والصحة العامة داخل المدرسة، بجانب الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام».

وفي نهاية الجولة، قامت مدير الإدارة يرافقها وكيل الإدارة بتكريم الفائزين في مسابقة الوسائل التعليمية بمدرسة الشهيد شريف محمد حسين الابتدائية، بحضور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش.