شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يزور مركزي التأهيل الاجتماعي والأسر المنتجة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بزيارة مركز التأهيل الاجتماعي بالعريش لتفقد العمل به، والذى يضم مركزا للعلاج الطبيعى ودار حضانة للمعاقين ومكتب تأهيل العريش، حيث يقدم المركز الخدمة لجميع حالات الكسور والإعاقة، وتستفيد منه جميع مراكز ومدن المحافظة، ويضم ناديا صحيا وجيم للمعاقين والأصحاء، كما يضم مركز التخاطب اللغوى للأطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق.

وأكد المحافظ على ضرورة تيسير أداء الخدمات للمواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم. ويقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمة لذوى الإعاقة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وكرامة، وهناك حضانة للمعاقين وحضانة أخرى عادية دامجة. ويضم مركز التأهيل الاجتماعى مطبعة للمعاقين تقوم بطبع كافة مطبوعات جميع المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة.

كما تضمنت الزيارة، مركز التكوين المهني والأسر المنتجة، والذي يضم مركزا لإعداد الأسر المنتجة يحتوى على عدد 30 ماكينة خياطة لتدريب السيدات والفتيات عليها، إلى جانب معرض لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها، وقد اطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الانتاج.

وشملت الزيارة أيضا دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش، حيث تفقد العمل الجارى بخصوص إنشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات بالدار، ووجه المحافظ بسرعة الإنشاء وإنجاز العمل فى أسرع وقت. رافق المحافظ فى الزيارة، سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى، وكان فى استقباله مسئولو الجهات المعنية.