شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع 3 مدرسين بالإشراف في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في بني سويف، استبعاد مدير مدرسة إعدادية، والتحقيق مع 3 مدرسين من الإشراف اليومي بالمدرسة، على خلفية عدم سير العملية التعليمية داخل المدرسة بالشكل المطلوب.
وفاجئ مدير إدارة ناصر التعليمية أحد المدارس الإعدادية بقرية بهبشين، لمتابعة سير العملية التعليمية، يرافقه لجنة من التعليم الإعدادي، حيث فوجئ بعدم سير العملية بالشكل المطلوب وتقصير المدير والإشراف العام واليومي في أداء عملهم.
وقرر «الكاشف»، إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع استبعاده من عمله لحين إنتهاء التحقيقات، كذلك إحالة 3 مدرسين من الإشراف إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.
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