شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «ستر ودفا».. توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع شركة أورانج، وذلك ضمن مبادرة «ستر ودفا» لمجابهة فصل الشتاء.

ووزعت «الأورمان» في قرية أبوالريش مركز أسوان، وقرية العتمور مركز كوم أمبو، وقرية الرمادي مركز إدفو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بأسوان لديه خطة محكمة ينفذها للتوزيع العادل على القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.