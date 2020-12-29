شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. برلماني يطالب بمد فترة الحصول على الملصق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مد فترة الحصول على الملصق الإلكتروني للسيارات، أمر ضروري، خاصة أن وزارة الداخلية، من أكثر الجهات حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد العليمي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الملصق الإلكتروني حتمي وضروري لأنه سيحد من المخالفات التي تتسبب في العديد من الكوارث، قائلا، إنه يجب مراعاة الظروف التي نمر بها والخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب مد الفترة لثلاث أشهر أخرى.

كانت وزارة الداخلية، أهابت المواطنين، مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المدة المحددة يوم 31 ديسمبر 2020، ونشرت الوزارة فيديو يرصد طريقة الحصول على الملصق الإلكترونى، عبر الإنترنت.