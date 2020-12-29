شكرا لقرائتكم خبر عن «انتى البداية».. كيف تتخلصين من زيت الطعام المستعمل وتحصلين على مقابل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى التخلص من الزيوت المستعملة للطعام بشكل آمن من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٩٤٨١.

وتقوم شركة «Green Pan»، بإرسال مندوبيها لاستلام الزيت المستعمل من البيوت المشتركة في الخدمة، وتسليم ربة المنزل هدية كحافز لها للإستمرار في التجميع والمساهمة في إعادة التدوير لخدمة البيئة، حيث ستوفر شركة افكو مصر تبعا للبروتوكول لشركة تجدد التي تقدم الخدمة (6000) زجاجة زيت 1.75 لتر شهريا طول فترة المبادرة ليتم توزيعها على مستخدمى «Green Pan» كهدية لكل 5 لتر زيت مستعمل.

يأتي ذلك من خلال مبادرة وزارة البيئة «انتى البداية» للتخلص من الزيوت المستعملة بشكل آمن وتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، وذلك بدءا من يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.