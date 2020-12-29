شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تكدس حركة المرور بمحور 26 يوليو بسبب الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة السير بمحور 26 يوليو كثافة مرورية، بسبب الشبورة المائية التي أحاطت بالطريق، صباح اليوم، الثلاثاء.

وقررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، صباح اليوم، الثلاثاء، إغلاق عدد من الطرق الرئيسية الصحراوية بسبب الشبورة المائية.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور تم غلق طريق الاسكندرية الصحراوي والمحور في الاتجاهين لوجود شبورة، الطريق الصحراوى الشرقى، طريق الكريمات و طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية .

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.