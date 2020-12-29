شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر أعمال منفعة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

ويضم القرار، مسار الخطين ومرافقهما وجميع منشآتهما من محطات للركاب، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة الجسيمة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.