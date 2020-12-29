شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الى الأحد 3 يناير 2021:



يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 : يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.