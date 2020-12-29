شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أنواع تقنيات إنتاج اللقاحات فى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من التقنيات التى تستخدم لإنتاج اللقاحات فى العالم منها ما هو تقليدى ومنها ما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسيين وهم :

اللقاحات المعطلة: وهى تحتوى على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووى له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح ( لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية).

اللقاحات الحية المضعفة: وهى تحتوى على الفيروس حي ولكن جرى اضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادر على انتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين ، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".