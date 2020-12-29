شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص مؤسسات الرعاية مراكز لإعادة دمج الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، بشأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي، وإعادة دمج الأطفال "القائمة حاليا" على تحقيق أهداف هذه المراكز، والتعامل مع فئات الأطفال المستفيدين من خدماتها، وأن تلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ اللائحة المرفقة لهذا القرار.

وتضمن القرار، أن يخصص عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية " الحكومية " على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي، وإعادة دمج الأطفال، وأن تشكل لجنة بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعىُ تكون مهمتها الإشراف على تفعيل اللائحة المرفقة لهذا القرار بالمراكز المعدة حاليا أو التى تنشأ لاحقا.

وأكد القرار، أن تلتزم الجمعيات التى يسند اليها هذه المراكز بتطبيق دليل قياس، وتقويم معايير الجودة المعتمدة إلى مجال دور الرعاية الاجتماعىُ، والدليل الإجرائي لسياسة حماية الأطفال.