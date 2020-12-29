شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء 7 جنيه.

التفاح السكرى 23 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 7 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيه

البسلة 9 حنيهات.

الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات