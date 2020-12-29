شكرا لقرائتكم خبر عن بطء فى حركة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بسبب الشبورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 فيديو لحالة طريق مصر الإسكندرية الزراعي، حيث شهد الطريق تكدس مروري وبطء سير السيارات، بسبب كثافة الشبورة المائية.

ووضعت إدارة المرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، مجموعة من الوصايا فى حالة ظهور الشبورة بعد تحذيرات هيئة الارصاد الجوية، بأن على قائدي بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة سوء الأحوال الجوية من الشبورة الكثيفة على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية لظهور الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.