شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة توقع بروتوكول لتشجيع المرأة على المشاركة فى مبادرة "تدوير زيوت الطهى المستعملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والقطاع الخاص، للتعاون فى مجال دمج المرأة فى العمل البيئى من خلال مبادرة "انتى البداية"، لتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، وذلك بدءا من يناير 2021 ولمدة 6 أشهر.

وأكدت الدكتورة ياسمين، فى بيان اليوم، أن البروتوكول يأتى فى إطار سعى وزارة البيئة الدائم لتبنى المبادرات التى تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة والتى تلعب دورا محوريا فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن البروتوكول يقدم مدخلا مختلفا للتعامل مع تلوث المياه والسعى لمنعه من البداية، ليس فقط بالتوعية بمخاطر التخلص غير السليم من زيت الطهى المستخدم، بل واتاحة الفرصة للسيدات للتخلص من تلك الزيوت بطريقة آمنة من خلال إطلاق خدمة “Green Pan” لتدوير زيوت الطهي، والتى تخدم حاليًا حوالى 1000 أسرة شهريا، ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.

وقالت وزيرة البيئة: "نهدف أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يعود بالنفع على الأسرة المصرية ويساهم فى تحسين جودة المياه"، مضيفه أن هذا البروتوكول يعد أحد ثمار جلسات للحوار المجتمعى التى عقدتها الوزارة على مدار الأعوام الماضية للمشاركة فى النهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات ."

وأشارت إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات البيئية للشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ضمن حملات المشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة ومنها مبادرة تنظيف نهر النيل من المخلفات بمشاركة الشباب والمجتمع المدنى، ومبادرة الفصل من المنبع بالمدارس، وحملات النظافة بمحافظات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ومنها حملة "صحتنا فى بيئتنا" بأسيوط والأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بقنا بتوزيع 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى "تروس" لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب، ومبادرة التشجير وزراعة الأسطح ومبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى.

جديرا بالذكر أنه يمكن الحصول على تلك الخدمة بالاتصال بالخط الساخن 19481، حيث يتم إرسال المندوبين لاستلام الزيت المستعمل من البيوت المشتركة فى الخدمة وتسليم ربة المنزل هدية كحافز لها للاستمرار فى التجميع والمساهمة فى إعادة التدوير لخدمة البيئة.