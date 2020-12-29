شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صور للأقمار الصناعية تظهر تكون الشبورة الكثيفة أعلى الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحرى وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحرى .

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق ، واتباع تعليمات المرور ، وتجنب السرعات الزائدة .

و يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين .