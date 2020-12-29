شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس ووحدتين صحيتين بأحياء الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الاجهزة المعنية بالإسكندرية جهودها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وشنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة حملات تطهير وتعقيم للمنشآت والشوارع في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار الفيروس.

ومن جانبه قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تم تطهير 25 مسجدا و4 كنائس ومحطة وقود بمناطق «قشوع والصحراوي وعبدالقادر»، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأجرى حي العامرية ثان أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمدارس والوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشوارع بقريتي «البيصار والوفاء»، لمنع انتشار العدوى.

فيما نفذت إدارة الأزمات تطهير ديوان عام حي الجمرك، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتى تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين