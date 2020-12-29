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تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس ووحدتين صحيتين بأحياء الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الاجهزة المعنية بالإسكندرية جهودها لمواجهة الموجة الثانية من «كوفيد – 19»، وشنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة حملات تطهير وتعقيم للمنشآت والشوارع في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار الفيروس.

ومن جانبه قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تم تطهير 25 مسجدا و4 كنائس ومحطة وقود بمناطق «قشوع والصحراوي وعبدالقادر»، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأجرى حي العامرية ثان أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمدارس والوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشوارع بقريتي «البيصار والوفاء»، لمنع انتشار العدوى.

فيما نفذت إدارة الأزمات تطهير ديوان عام حي الجمرك، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتى تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين
صور.. أحياء الاسكندرية تنتفض لمواجهة كورونا .. تطهير 25 مسجدا و4 كنائس وقريتين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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