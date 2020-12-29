شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: اعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر من «المنفعة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 51 مكرر (د)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2678 لسنة 2020، بشأن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر.

ونصت المادة الأولى، أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسمية ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

للإطلاع على القرار: