شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كنيسة القديسين تُحيّى ذكرى شهداء «تفجير 2011» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، إحياء تذكار شهداء تفجير كنيسة القديسين الذي وقع في مطلع 2011، وراح ضحيته 24 شهيداً وعشرات المصابين، بنهضة روحية محدودة لأول مرة، بسبب قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعليق العبادات في الكنائس نتيجة تزايد الإصابات بفيروس كورونا وحتى 7 يناير المقبل.

وتشمل النهضة التي تستمر 3 أيام، تنتهي بيوم 31 ديسمبر الجارى (رأس السنة)، بقداس على رفات الشهداء بمقرهم في دير مارمينا العجائبى في الكنج مريوط.

وقال القمص مقار فوزى، راعى الكنيسة، لـ«المصرى اليوم»، أنه على خلاف المعتاد كل عام، سيتم الاكتفاء بعمل نهضة روحية يتم بثها على الموقع الرسمي للكنيسة على شبكة الانترنت «أونلاين»، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة فقط، نظرا لعدم السماح بحضور الشعب، وتستمر لمدة 3 أيام يتخللها عظات روحية وكلمات للشهداء وتعزية لأسرهم .

وأوضح «القمص مقار»، أنه سيتم إقامة صلاة قداس الهى بدير مارمينا العجائبى في الكنج مريوط على مقر رفات الشهداء يوم 31 ديسمبر الجارى، على ان يكون مقتصرا على أسر الشهداء والمصابين ورهبان الدير ،وآباء كهنة كنيسة القديسين فقط.

ووجه راعي الكنيسة كلمة روحية للشهداء، قائلاً: احنا مش ناسيينكم زى ما انتوا مش ناسيينا في السماء، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية المصرية هي كنيسة شهداء كما هو عهدها منذ الأزل وبالتالي فإنها تقدم شهداء فداء لها والوطن مشيرا إلى أن أهالي الشهداء يكونوا فرحين رغم الألم لكن قلوبهم مملوءة بالإيمان واليقين واعتقادهم بأن الشهداء في السماء مع المسيح وأنهم سيكونون شفاعة لأهلهم وذويهم وهم شهداء للوطن كله وليس للكنيسة فقط وقدموا أرواحهم فداء للوطن.