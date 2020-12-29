شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة و«الشبورة» خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت بالأمس بيانًا للتحذير من وجود شبورة كثيفة على الطرق وتم إرساله للمرور وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن الشبورة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وغلق بعض الطرق، مشيرًا إلى أن الشبورة تأتي كنتيجة في استقرار الأحوال الجوية منذ بداية فصل الشتاء يوم 21 من الشهر الجاري، ووجود فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأوضح أن الشبورة تبدأ بعد الفجر وتستمر حتى الثامنة والتاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة على الأقل نتيجة الاستقرار الشديد في حالة الأرصاد الجوية مؤكدا أن كثافة الشبورة تتفاوت من طريق لآخر.

وأكد شاهين، أن درجات الحرارة ستكون بنفس معدل الأيام الماضية، والطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة العظمى في ليل العاصمة تصل درجة 21 بينما الصغرى 10 و11 درجة مئوية وتنخفض في محافظات شمال وجنوب الصعيد حتى تصل الصغرى إلى 7 درجات ووسط سيناء إلى 3 و5 درجات .

وطالب محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال التواجد خارج المنزل في فترات الليل أو الساعات الأولى من الصباح.

واختتم حديثه قائلًا: «فرص سقوط الأمطار محدودة وستكون خفيفة على مناطق متقطعة من السواحل الشمالية الغربية وعلى مناطق من حلايب وشلاتين»، مؤكدا أن الرياح مستقرة والملاحة البحرية معتدلة تماما في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.