شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تُكثّف جهودها لتوزيع «ألحفة وبطاطين» لمواجهة البرد بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان تكثيف جهود فريق العمل بالجمعية في توزيع «ألحفة وبطاطين» الشتاء على غير القادرين في أنحاء الجمهورية لمواجهة موجة البرد الشديدة التي تجتاح المحافظات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن فريق العمل بالجمعية تم تكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل «ألحفة وبطاطين» الشتاء لكل المستحقين في اقصر وقت ممكن تحت رعاية السادة المحافظين وبإشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأوضح شعبان أن فريق العمل بالجمعية بدء بشكل فعلى في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقاصى القرى والنجوع وفى كافة المحافظات في ذات الوقت، مشيرًا إلى أنه تم بدء التوزيع في محافظة أسوان بقرية المريناب مركز ادفو وقرية الرغامة البلد مركز كوم امبو وفى محافظة قنا يتم التوزيع في قرية حاجر دنفيق مركز نقادة وقرية فاو بحرى مركز دشنا، وفى محافظة الفيوم يتم التوزيع بقري شكشوك وأبوعيش والنصارية مركز ابشواى. وأشار شعبان إلى أن التوزيع بدء في عزبة عبدالغنى مركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة، وفى بنى سويف بدء التوزيع بقريتى كفردرويش والقضابي مركز الفشن وقرية شاشة وكوم النور مركز سمسطا وفى محافظة الشرقية يتم التوزيع بقريتي تلراك وبني حسن مركز أولاد صقر وقريتي التل وابو عمران مركز كفرصقر وقريتي المجفف وابومتنا مركز ديرب نجم.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء لهذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل .