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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأبراج 2021.. بسنت يوسف تكشف أوضاع كل برج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت بسنت يوسف خبيرة التارو، توقعاتها لعام 2021 وفقاً للأبراج المختلفة، في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب، على شاشة أم بي سي مصر، قالت في توقعاتها الشهور من أواخر مايو حتى أخر سبتمبر شهور اللخبطة، سيكون هناك تراجع لـ 6 كواكب بينهم عطارد
برج الحمل من 21 مارس إلى 19 إبريل
برج الثور من 20 ابريل إلى 20 مايو
برج الجوزاء من 21 مايو إلى21 يونيو
برج السرطان من 22 يونيو إلى23 يوليو
برج الأسد من 24 يوليو إلى 23 اغسطس
برج العذراء من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر
برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر
برج العقرب من 24 اكتوبر إلى 22 نوفمبر
برج القوس من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر
برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 19 يناير
برج الدلو من 20 يناير إلى 18 فبراير
برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس
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